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Окупанти після КАБів вдарили по Харкову дроном "Черніка"

Ілюстративне фото: у Харкові був "приліт" дрону (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в четвер, 24 липня, атакували Харків ударним дроном "Черніка". Ворог цілився по приватному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

За його словами, росіяни атакували безпілотником Індустріальний район Харкова.

"Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються", - додав Терехов.

Оновлено 17:37

За словами Терехова, в Індустріальному районі внаслідок атаки дрона пошкоджено приватне домоволодіння, гаражі, вибиті шибки. Також удар зачепив електромережі.

"Без поранених та загиблих", - розповів міський голова.

Дрон "Черніка"

Росія почала використовувати дрони "Черніка" для ударів по Харкову тільки в червні цього року.

Відомо, що є дві версії таких безпілотників - легка "Черніка-1" і важча "Черніка-2".

Перший варіант використовується проти піхоти і транспорту, а другий - несе до 3,5 кг вибухівки, здатний вражати укріплення і техніку, летить до 100 км і оснащений автопілотом, що ускладнює його перехоплення.

За даними Defence Express, дрон виконаний з дешевих матеріалів, запускається з рук або катапульти і виробляється в масових обсягах - тисячі штук.

Авіаудар по Харкову

Нагадаємо, вранці 24 липня російські окупанти атакували Харків авіабомбами.

"Приліт" КАБа було зафіксовано біля житлової багатоповерхівки. На місці почалася пожежа.

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок російського удару 39 осіб дістали поранення. Серед них - шестеро дітей.

Двоє дітей і одна жінка перебувають у лікарні у важкому стані.

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ХарківВійна в УкраїніДрониАтака дронів