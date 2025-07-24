Окупанти після КАБів вдарили по Харкову дроном "Черніка"

Російські окупанти в четвер, 24 липня, атакували Харків ударним дроном "Черніка". Ворог цілився по приватному сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
За його словами, росіяни атакували безпілотником Індустріальний район Харкова.
"Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються", - додав Терехов.
Оновлено 17:37
За словами Терехова, в Індустріальному районі внаслідок атаки дрона пошкоджено приватне домоволодіння, гаражі, вибиті шибки. Також удар зачепив електромережі.
"Без поранених та загиблих", - розповів міський голова.
Росія почала використовувати дрони "Черніка" для ударів по Харкову тільки в червні цього року.
Відомо, що є дві версії таких безпілотників - легка "Черніка-1" і важча "Черніка-2".
Перший варіант використовується проти піхоти і транспорту, а другий - несе до 3,5 кг вибухівки, здатний вражати укріплення і техніку, летить до 100 км і оснащений автопілотом, що ускладнює його перехоплення.
За даними Defence Express, дрон виконаний з дешевих матеріалів, запускається з рук або катапульти і виробляється в масових обсягах - тисячі штук.
Нагадаємо, вранці 24 липня російські окупанти атакували Харків авіабомбами.
"Приліт" КАБа було зафіксовано біля житлової багатоповерхівки. На місці почалася пожежа.
Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок російського удару 39 осіб дістали поранення. Серед них - шестеро дітей.
Двоє дітей і одна жінка перебувають у лікарні у важкому стані.
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