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Оккупанты после КАБов ударили по Харькову дроном "Черника"

Иллюстративное фото: в Харькове был "прилет" дрона (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в четверг, 24 июля, атаковали Харьков ударным дроном "Черника". Враг целился по частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По его словам, россияне атаковали беспилотником Индустриальный район Харькова. 

"Прилет в частном секторе. Последствия уточняются", - добавил Терехов. 

Обновлено 17:37

По словам Терехова, в Индустриальном районе в результате атаки дрона повреждено частное домовладение, гаражи, выбиты стекла. Также удар задел электросети.

"Без раненых и погибших", - рассказал городской глава. 

Дрон "Черника"

Россия начала использовать дроны "Черника" для ударов по Харькову только в июне этого года. 

Известно, что есть две версии таких беспилотников - легкая "Черника-1" и более тяжелая "Черника-2". 

Первый вариант используется против пехоты и транспорта, а второй - несет до 3,5 кг взрывчатки, способен поражать укрепления и технику, летит до 100 км и оснащен автопилотом, что усложняет его перехват.

По данным Defence Express, дрон выполнен из дешёвых материалов, запускается с рук или катапульты и производится в массовых объемах - тысячи штук.

Авиаудар по Харькову

Напомним, утром 24 июля российские оккупанты атаковали Харьков авиабомбами.

"Прилет" КАБа был зафиксирован возле жилой многоэтажки. На месте начался пожар.

Согласно последним официальным данным, в результате российского удара 39 человек получили ранения. Среди них - шестеро детей.

Двое детей и одна женщина находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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ХарьковВойна в УкраинеДрониАтака дронов