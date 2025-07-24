Оккупанты после КАБов ударили по Харькову дроном "Черника"

По его словам, россияне атаковали беспилотником Индустриальный район Харькова.

"Прилет в частном секторе. Последствия уточняются", - добавил Терехов.

Обновлено 17:37

По словам Терехова, в Индустриальном районе в результате атаки дрона повреждено частное домовладение, гаражи, выбиты стекла. Также удар задел электросети.

"Без раненых и погибших", - рассказал городской глава.

Дрон "Черника"

Россия начала использовать дроны "Черника" для ударов по Харькову только в июне этого года.

Известно, что есть две версии таких беспилотников - легкая "Черника-1" и более тяжелая "Черника-2".

Первый вариант используется против пехоты и транспорта, а второй - несет до 3,5 кг взрывчатки, способен поражать укрепления и технику, летит до 100 км и оснащен автопилотом, что усложняет его перехват.

По данным Defence Express, дрон выполнен из дешёвых материалов, запускается с рук или катапульты и производится в массовых объемах - тысячи штук.