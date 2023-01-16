ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 03:44
Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують вести штурми, і накопичують сили для розвитку наступу на низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу DeepState.

На Бахмутському відрізку фронту війська РФ атакую Благодатне та Красну Гору. Зазначається, що внаслідок втрати Підгородного оперативна ситуація на півночі Бахмута суттєво погіршилася. Російські загарбники прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор на вулиці Силікатній.

Окупанти підтягують армійські резерви та бойовики для розвитку наступу на Веселе, Роздолівку та Краснополівку.

У районі Соледара зафіксовано просування противника в 7-й рудник та за територію залізниці.

Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)

На Авдіївському напрямку війська РФ змогли зайти по льоду у північну частину Водяного. Російські інтервенти вчергове безуспішно атакують Первомайське та Невельське, зазнаючи втрат у піхоті та техніці.

Противник намагається намацати "слабкі місця" на південь від Мар'їнки. Росіяни підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки, і внаслідок цього ворог концентруються на штурмових діях, спрямованих на взяття Красногорівки неподалік Авдіївки.

Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState

Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін. Також не зафіксовано змін на півночі країни на кордоні з Білоруссю, куди знову прибув ешелон з особовим складом із РФ.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що війська РФ роблять ротації через значні втрати в Соледарі, й під час штурмів ворог іде по тілах своїх солдатів.

Додамо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

Додамо, що перед цим в Офісі президента заявляли, що втрати росіян під Бахмутом та Соледаром можуть сягати 20 тисяч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Карта бойових дій
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам