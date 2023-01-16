Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState
У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують вести штурми, і накопичують сили для розвитку наступу на низку населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу DeepState.
На Бахмутському відрізку фронту війська РФ атакую Благодатне та Красну Гору. Зазначається, що внаслідок втрати Підгородного оперативна ситуація на півночі Бахмута суттєво погіршилася. Російські загарбники прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор на вулиці Силікатній.
Окупанти підтягують армійські резерви та бойовики для розвитку наступу на Веселе, Роздолівку та Краснополівку.
У районі Соледара зафіксовано просування противника в 7-й рудник та за територію залізниці.
Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)
На Авдіївському напрямку війська РФ змогли зайти по льоду у північну частину Водяного. Російські інтервенти вчергове безуспішно атакують Первомайське та Невельське, зазнаючи втрат у піхоті та техніці.
Противник намагається намацати "слабкі місця" на південь від Мар'їнки. Росіяни підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки, і внаслідок цього ворог концентруються на штурмових діях, спрямованих на взяття Красногорівки неподалік Авдіївки.
Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)
Ситуація на інших напрямках
На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої.
На Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін. Також не зафіксовано змін на півночі країни на кордоні з Білоруссю, куди знову прибув ешелон з особовим складом із РФ.
Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що війська РФ роблять ротації через значні втрати в Соледарі, й під час штурмів ворог іде по тілах своїх солдатів.
Додамо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.
Додамо, що перед цим в Офісі президента заявляли, що втрати росіян під Бахмутом та Соледаром можуть сягати 20 тисяч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.