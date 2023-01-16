Окупанти підтягують резерви для штурмів у районі Авдіївки та Бахмута, - DeepState

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують вести штурми, і накопичують сили для розвитку наступу на низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу DeepState .

На Бахмутському відрізку фронту війська РФ атакую Благодатне та Красну Гору. Зазначається, що внаслідок втрати Підгородного оперативна ситуація на півночі Бахмута суттєво погіршилася. Російські загарбники прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор на вулиці Силікатній.

Окупанти підтягують армійські резерви та бойовики для розвитку наступу на Веселе, Роздолівку та Краснополівку.

У районі Соледара зафіксовано просування противника в 7-й рудник та за територію залізниці.

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)

На Авдіївському напрямку війська РФ змогли зайти по льоду у північну частину Водяного. Російські інтервенти вчергове безуспішно атакують Первомайське та Невельське, зазнаючи втрат у піхоті та техніці.

Противник намагається намацати "слабкі місця" на південь від Мар'їнки. Росіяни підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки, і внаслідок цього ворог концентруються на штурмових діях, спрямованих на взяття Красногорівки неподалік Авдіївки.

Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку (карта бойових дій: deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін. Також не зафіксовано змін на півночі країни на кордоні з Білоруссю, куди знову прибув ешелон з особовим складом із РФ.