Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState

В Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают вести штурмы, и накапливают силы для развития наступления на ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса DeepState .

На Бахмутском отрезке фронта войска РФ атакую Благодатное и Красную Гору. Отмечается, что в результате потери Подгородного оперативная обстановка на севере Бахмута существенно ухудшилась. Российские захватчики прорвались на дачи и через лес в частный сектор по улице Силикатная.

Оккупанты подтягивают армейские резервы и боевики для развития наступления на Веселое, Раздолевку и Краснополевку.

В районе Соледара зафиксировано продвижение противника в 7-й рудник и на территорию железной дороги.

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении войска РФ смогли зайти по льду в северную часть Водяного. Российские интервенты в очередной раз безуспешно атакуют Первомайское и Невельское, неся потери в пехоте и технике.

Противник пробует нащупать "слабые места" южнее Марьинки. Россияне подтянули резервы для штурма восточных окраин Авдеевки, и в результате враг концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки недалеко от Авдеевки.

Ситуация на фронте на Авдеевском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврическом отрезках фронта - без изменений. Также не зафиксированы изменения на севере страны на границе с Беларусью, куда снова прибыл эшелон с личным составом из РФ.