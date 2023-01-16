ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 03:44
Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают вести штурмы, и накапливают силы для развития наступления на ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса DeepState.

На Бахмутском отрезке фронта войска РФ атакую Благодатное и Красную Гору. Отмечается, что в результате потери Подгородного оперативная обстановка на севере Бахмута существенно ухудшилась. Российские захватчики прорвались на дачи и через лес в частный сектор по улице Силикатная.

Оккупанты подтягивают армейские резервы и боевики для развития наступления на Веселое, Раздолевку и Краснополевку.

В районе Соледара зафиксировано продвижение противника в 7-й рудник и на территорию железной дороги.

Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении войска РФ смогли зайти по льду в северную часть Водяного. Российские интервенты в очередной раз безуспешно атакуют Первомайское и Невельское, неся потери в пехоте и технике.

Противник пробует нащупать "слабые места" южнее Марьинки. Россияне подтянули резервы для штурма восточных окраин Авдеевки, и в результате враг концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки недалеко от Авдеевки.

Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState

Ситуация на фронте на Авдеевском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврическом отрезках фронта - без изменений. Также не зафиксированы изменения на севере страны на границе с Беларусью, куда снова прибыл эшелон с личным составом из РФ.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ производят ротации из-за значительных потерь в Соледаре, и во время штурмов враг идет по телам своих солдат.

Добавим, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Соледар и Бахмут, а также за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без всякой передышки и остановки.

Добавим, что перед этим в Офисе президента заявляли, что потери россиян под Бахмутом и Соледаром могут достигать 20 тысяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Карта боевых действий
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам