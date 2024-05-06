Окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків суден у Севастопольській бухті (відео)

Як зазначають у моніторинговій групі, перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня. Таким чином Чорноморський флот РФ намагається захистити судна, що залишилися.

Також у повідомленні нагадують, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ, та зауважили, що українські морські дрони дістають і туди.