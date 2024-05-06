Оккупанты подтапливают баржи для защиты остатков суден в Севастопольской бухте (видео)

Как отмечают в мониторинговой группе, первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля. Таким образом Черноморский флот РФ пытается защитить оставшиеся суда.

Также в сообщении напоминают, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, отметив, что украинские морские дроны достают и туда.