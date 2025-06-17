Окупанти підняли в повітря бомбардувальники Ту-95

Атака дронів

До слова, росіяни 16 червня ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Зокрема, вибухи вже пролунали в Києві. Відомо, що в Солом'янському районі впав дрон.

При цьому у Святошинському районі внаслідок атаки загорівся автомобіль.

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