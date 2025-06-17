Оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-95

Атака дронов

К слову, россияне 16 июня вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, взрывы уже прозвучали в Киеве. Известно, что в Соломенском районе упал дрон.

При этом в Святошинском районе в результате атаки загорелся автомобиль.

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