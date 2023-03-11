В Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту, - міськрада

Фото: в Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту (Getty Images)

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється", - відзначає міськрада. Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму - наслідок вибуху газового балона. "Однак через "бавовну" в аеропорту окупанти спробували вкинути про "прильот" на 23-м. Потім швидко перевзулись, що "побутова пожежа". Точно відомо про пожежу в приватному будинку, ніяких багатоповерхівок", - пише радник міського голови.