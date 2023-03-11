ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту, - міськрада

Новость на русском →
Субота 11 березня 2023 14:40
В Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту, - міськрада Фото: в Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється", - відзначає міськрада.

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму - наслідок вибуху газового балона.

"Однак через "бавовну" в аеропорту окупанти спробували вкинути про "прильот" на 23-м. Потім швидко перевзулись, що "побутова пожежа". Точно відомо про пожежу в приватному будинку, ніяких багатоповерхівок", - пише радник міського голови.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, внаслідок удару по селищу Мангуш загинули близько 20 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Війна в Україні
NEWS
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації