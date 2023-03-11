В Маріуполі пролунали два вибухи, один з них - в районі аеропорту, - міськрада
В тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.
"Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється", - відзначає міськрада.
Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму - наслідок вибуху газового балона.
"Однак через "бавовну" в аеропорту окупанти спробували вкинути про "прильот" на 23-м. Потім швидко перевзулись, що "побутова пожежа". Точно відомо про пожежу в приватному будинку, ніяких багатоповерхівок", - пише радник міського голови.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, внаслідок удару по селищу Мангуш загинули близько 20 окупантів.
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