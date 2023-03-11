ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули, - Андрющенко

Новость на русском →
Субота 11 березня 2023 13:23
В Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули, - Андрющенко Фото: в Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В селищі Мангуші прилетіло по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко, вибухи лунали в Маріупольському районі близько о першій ночі. Тепер "бавовну" зафіксували й в Мангуші.

"Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", - додає радник міського голови.

Наразі відомо про близько 20 загиблих російських окупантів й ще близько 7 важкопоранених, які "вирішують, чи будуть вони хорошими, чи будуть демобілізованими за станом здоров'я".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 10 березня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Маріуполь
NEWS
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації