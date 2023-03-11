В Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули, - Андрющенко

Фото: в Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули (Getty Images)

В селищі Мангуші прилетіло по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко, вибухи лунали в Маріупольському районі близько о першій ночі. Тепер "бавовну" зафіксували й в Мангуші. "Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", - додає радник міського голови. Наразі відомо про близько 20 загиблих російських окупантів й ще близько 7 важкопоранених, які "вирішують, чи будуть вони хорошими, чи будуть демобілізованими за станом здоров'я".