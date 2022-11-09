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На Херсонщині підірвано Дар'ївський міст (фото)

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Середа 09 листопада 2022 11:59
На Херсонщині підірвано Дар'ївський міст (фото) Фото: на Херсонщині підірвано Дар'ївський міст (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованій частині Херсонської області підірвано Дар'ївський міст через річку Інгулець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь.

Дар'ївський міст розташований на правому березі Дніпра неподалік окупованого Херсона.

Передбачається, що його висадили в повітря російські війська.

Крім того, повідомляється про підрив переправ через канал біля Снігурівки у бік Херсона.

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