На Херсонщині підірвано Дар'ївський міст (фото)

У тимчасово окупованій частині Херсонської області підірвано Дар'ївський міст через річку Інгулець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь.

Дар'ївський міст розташований на правому березі Дніпра неподалік окупованого Херсона. Передбачається, що його висадили в повітря російські війська. Крім того, повідомляється про підрив переправ через канал біля Снігурівки у бік Херсона.