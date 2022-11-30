Оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Под Херсоном эксгумировали тела 7 убитых
В селе Правдино (Херсонская область) правоохранители эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя, россияне взорвали дом с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
"В апреле во время оккупации села российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.
Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.
"При поверхностном осмотре тел установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух - обнаружена веревка, - добавляют в сообщении.
В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, российские военные расстреляли семь людей в селе Херсонской области, находившемся под оккупацией РФ. Затем они взорвали дом с телами убитых людей.
До этого в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.
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