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Оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Под Херсоном эксгумировали тела 7 убитых

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 16:20
Оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Под Херсоном эксгумировали тела 7 убитых Фото: под Херсоном эксгумировали тела 7 убитых во время оккупации людей (gp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Правдино (Херсонская область) правоохранители эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя, россияне взорвали дом с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

"В апреле во время оккупации села российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.

Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

"При поверхностном осмотре тел установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух - обнаружена веревка, - добавляют в сообщении.

В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские военные расстреляли семь людей в селе Херсонской области, находившемся под оккупацией РФ. Затем они взорвали дом с телами убитых людей.

До этого в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.

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