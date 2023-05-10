UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство

Фото: окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В прифронтових населених пунктах Запорізької області, російські окупанти, під приводом так званої "евакуації" цивільних, посилили мародерство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим", - пише пресслужба.

Зазначається, що також були розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 травня, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив часткову "евакуацію" населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗапорожская областьРосійська Федерація