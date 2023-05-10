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Окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство

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Середа 10 травня 2023 18:35
Окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство Фото: окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В прифронтових населених пунктах Запорізької області, російські окупанти, під приводом так званої "евакуації" цивільних, посилили мародерство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим", - пише пресслужба.

Зазначається, що також були розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 травня, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив часткову "евакуацію" населення.

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