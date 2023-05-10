Окупанти, під виглядом "евакуації" в Запорізькій області, посилили мародерство

В прифронтових населених пунктах Запорізької області, російські окупанти, під приводом так званої "евакуації" цивільних, посилили мародерство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим", - пише пресслужба.

Зазначається, що також були розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.