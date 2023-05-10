Оккупанты, под видом "эвакуации" в Запорожской области, усилили мародерство

В прифронтовых населенных пунктах Запорожской области, российские оккупанты, под предлогом так называемой "эвакуации" гражданских, усилили мародерство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты, под предлогом эвакуации мирных жителей, продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Так, в Энергодаре, военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что также были разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.