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Оккупанты, под видом "эвакуации" в Запорожской области, усилили мародерство

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Среда 10 мая 2023 18:35
Оккупанты, под видом "эвакуации" в Запорожской области, усилили мародерство Фото: оккупанты, под видом "эвакуации" в Запорожской области, усилили мародерство (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В прифронтовых населенных пунктах Запорожской области, российские оккупанты, под предлогом так называемой "эвакуации" гражданских, усилили мародерство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты, под предлогом эвакуации мирных жителей, продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Так, в Энергодаре, военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что также были разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил частичную "эвакуацию" населения.

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