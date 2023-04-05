Окупанти під Євпаторією викопали майже 8 км окопів (фото)

Російські війська в тимчасово окупованому Криму вирили майже 8 кілометрів окопів. Вони розташовуються на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .

Зазначається, що ще на початку березня 2023 року протяжність споруд була трохи більшою за три з половиною кілометри.

Фото: Лінія окопів на узбережжі від Заозерного до Євпаторії (krymr.com)