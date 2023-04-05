Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (фото)

Российские войска во временно оккупированном Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они располагаются на побережье от Евпатории до села Заозерного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Отмечается, что еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма - хотят продлить их до моря.
Кроме того, россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.
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