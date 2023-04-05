Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (фото)

Российские войска во временно оккупированном Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они располагаются на побережье от Евпатории до села Заозерного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" .

Отмечается, что еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.

Фото: Линия окопов на побережье от Заозерного до Евпатории (krymr.com)