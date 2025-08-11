Окупанти під час удару по Запоріжжю пошкодили Зовнішній кризовий центр ЗАЕС

"10 серпня внаслідок російської атаки по Запоріжжю під удар потрапив Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань", - зазначили в міністерстві.

У Міненерго пояснили, що кризовий центр - це невід'ємна частина системи безпеки станції.

У міністерстві уточнили, що фахівці цього центру продовжують постійно стежити за радіаційною обстановкою на контрольованій Україною території в умовах, коли окупаційна влада Запорізької АЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний і радіаційний стан через систему МАГАТЕ IRMIS.

"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

У Міненерго закликали партнерів посилити санкції проти Росії та змусити її припинити атакувати об'єкти ядерної інфраструктури України.