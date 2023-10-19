Окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків

"Ворог шукає дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн навчання в українських школах чи користуються українськими послугами", - повідомили в ЦНС.

Так, в школах Херсонської області вчителі (частина з яких прибула з РФ) отримали завдання перевірити телефони учнів на наявність “екстремістських додатків”.

Зокрема йдеться про додаток “Єдина школа”.

Також ворога цікавить чи встановлений месенджер Signal й налаштування мови та навіть часовий пояс на телефоні.

"Центр національного спротиву наголошує, що кожен “педагог”, який переслідує українських дітей буде покараний відповідно до українського законодавства, адже деокупація ТОТ - лише справа часу", - повідомили в центрі.

"Полювання" на партизанів від РФ

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому Мелітополі Запорізької області, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Крім того, ФСБ РФ привезла до Мелітополя Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть "у полюванні" на патріотів та партизанів.

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