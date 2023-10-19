Оккупанты проверяют телефоны учеников на наличие украинских приложений

"Враг ищет детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами", - сообщили в ЦНС.

Так, в школах Херсонской области учителя (часть из которых прибыла из РФ) получили задание проверить телефоны учеников на наличие "экстремистских приложений".

В частности речь идет о приложении "Единая школа".

Также врага интересует установлен ли мессенджер Signal и настройки языка и даже часовой пояс на телефоне.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый "педагог", который преследует украинских детей будет наказан в соответствии с украинским законодательством, ведь деоккупация ВОТ - лишь дело времени", - сообщили в центре.

"Охота" на партизан от РФ

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном Мелитополе Запорожской области, которое было захвачено РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Кроме того, ФСБ РФ привезла в Мелитополь Запорожской области отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать "в охоте" на патриотов и партизан.

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