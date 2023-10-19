RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты проверяют телефоны учеников на наличие украинских приложений

Фото: военные РФ проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации на оккупированных территориях проверяют телефоны школьников на наличие украинских приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг ищет детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами", - сообщили в ЦНС.

Так, в школах Херсонской области учителя (часть из которых прибыла из РФ) получили задание проверить телефоны учеников на наличие "экстремистских приложений".

В частности речь идет о приложении "Единая школа".

Также врага интересует установлен ли мессенджер Signal и настройки языка и даже часовой пояс на телефоне. 

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый "педагог", который преследует украинских детей будет наказан в соответствии с украинским законодательством, ведь деоккупация ВОТ - лишь дело времени", - сообщили в центре.

"Охота" на партизан от РФ

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном Мелитополе Запорожской области, которое было захвачено РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Кроме того, ФСБ РФ привезла в Мелитополь Запорожской области отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать "в охоте" на патриотов и партизан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины