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Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС в холодний зупин, - МАГАТЕ

Фото: МАГАТЕ розповіло про ситуацію на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока Запорізької АЕС охолодили п'ятий енергоблок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як розповіли в МАГАТЕ, охолодити п'ятий реактор ЗАЕС вирішили

Водночас, як зазначають в МАГАТЕ, експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, вчора відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути

по периметру АЕС. Також окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року. З того часу через російські навмисні обстріли АЕС залишилася фактично відрізаною від енергомережі, тому майже всі реактори були переведені у режим холодного зупину. Однак при цьому в режимі гарячого зупину перебував п'ятий енергоблок, який підтримував життєдіяльність станції.

Днями окупанти перевели в гарячий стан ще й четвертий енергоблок, чим поставили під загрозу АЕС. Річ у тім, що після підриву Каховської ГЕС та спустошення водосховища поповнювати басейн з водою для охолодження стало фактично неможливо. А два реактори в гарячому стані могли прискорити висихання цього басейну, що залишило б ЗАЕС без охолодження.

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