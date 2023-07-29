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Оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в холодный останов, - МАГАТЭ

Фото: МАГАТЭ рассказало о ситуации на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты после перевода в горячий останов четвертого энергоблока Запорожской АЭС охладили пятый энергоблок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как рассказали в МАГАТЭ, охладить пятый реактор ЗАЭС решили

В то же время, как отмечают в МАГАТЭ, эксперты организации предлагали установить на ЗАЭС внешний паровой котел, чтобы перевести все энергоблоки атомной станции в холодный режим.

Кроме того, находящиеся на территории ЗАЭС эксперты МАГАТЭ вчера посетили пятый энергоблок, чтобы осмотреть

по периметру АЭС. Также оккупанты не допускают экспертов МАГАТЭ на крыши энергоблоков, где, по данным украинской разведки, может быть взрывчатка.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года. С тех пор из-за российских умышленных обстрелов АЭС осталась фактически отрезанной от сети, поэтому почти все реакторы были переведены в режим холодной остановки. Однако при этом в режиме горячей остановки находился пятый энергоблок, поддерживавший жизнедеятельность станции.

На днях оккупанты перевели в горячее состояние еще и четвертый энергоблок, чем поставили под угрозу АЭС. Дело в том, что после подрыва Каховской ГЭС и высыхания водохранилища пополнять бассейн с водой для охлаждения стало фактически невозможно. А два реактора в горячем состоянии могли ускорить высыхание этого бассейна, что оставило бы ЗАЭС без охлаждения.

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