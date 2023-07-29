Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС в холодний зупин, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як розповіли в МАГАТЕ, охолодити п'ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт на енергоблоці, які можливі лише у стані холодного зупину.

Це сталося через три дні після того, як росіяни перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер, за словами МАГАТЕ, пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Інші реактори - в режимі холодного зупину.

Водночас, як зазначають в МАГАТЕ, експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, вчора відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їх словами, все обладнання, здається, було в нормальному стані.

Жодних мін чи вибухівки експерти організації також не виявили всередині енергоблоку. Однак міни все ще залишаються по периметру АЕС. Також окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року. З того часу через російські навмисні обстріли АЕС залишилася фактично відрізаною від енергомережі, тому майже всі реактори були переведені у режим холодного зупину. Однак при цьому в режимі гарячого зупину перебував п'ятий енергоблок, який підтримував життєдіяльність станції.

Днями окупанти перевели в гарячий стан ще й четвертий енергоблок, чим поставили під загрозу АЕС. Річ у тім, що після підриву Каховської ГЕС та спустошення водосховища поповнювати басейн з водою для охолодження стало фактично неможливо. А два реактори в гарячому стані могли прискорити висихання цього басейну, що залишило б ЗАЕС без охолодження.

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