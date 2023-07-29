ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в холодный останов, - МАГАТЭ

Новина українською →
Энергодар, Суббота 29 июля 2023 17:02
Оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в холодный останов, - МАГАТЭ Фото: МАГАТЭ рассказало о ситуации на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты после перевода в горячий останов четвертого энергоблока Запорожской АЭС охладили пятый энергоблок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как рассказали в МАГАТЭ, охладить пятый реактор ЗАЭС решили с целью проведения ремонтных работ на энергоблоке, которые возможны только в состоянии холодного останова.

Это произошло спустя три дня после того, как россияне перевели четвертый энергоблок из холодного состояния в горячее. Теперь, по словам МАГАТЭ, пар из четвертого энергоблока используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Другие реакторы - в режиме холодного останова.

В то же время, как отмечают в МАГАТЭ, эксперты организации предлагали установить на ЗАЭС внешний паровой котел, чтобы перевести все энергоблоки атомной станции в холодный режим.

Кроме того, находящиеся на территории ЗАЭС эксперты МАГАТЭ вчера посетили пятый энергоблок, чтобы осмотреть корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. По их словам, все оборудование, похоже, было в нормальном состоянии.

Никаких мин или взрывчатки эксперты организации также не обнаружили внутри энергоблока. Однако мины все еще остаются по периметру АЭС. Также оккупанты не допускают экспертов МАГАТЭ на крыши энергоблоков, где, по данным украинской разведки, может быть взрывчатка.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года. С тех пор из-за российских умышленных обстрелов АЭС осталась фактически отрезанной от сети, поэтому почти все реакторы были переведены в режим холодной остановки. Однако при этом в режиме горячей остановки находился пятый энергоблок, поддерживавший жизнедеятельность станции.

На днях оккупанты перевели в горячее состояние еще и четвертый энергоблок, чем поставили под угрозу АЭС. Дело в том, что после подрыва Каховской ГЭС и высыхания водохранилища пополнять бассейн с водой для охлаждения стало фактически невозможно. А два реактора в горячем состоянии могли ускорить высыхание этого бассейна, что оставило бы ЗАЭС без охлаждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Энергодар
NEWS
Зеленский в годовщину теракта в Еленовке: Пусть каждая потеря РФ будет расплатой за ее зло
Зеленский в годовщину теракта в Еленовке: Пусть каждая потеря РФ будет расплатой за ее зло
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии