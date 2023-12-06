Окупанти перевдягаються у цивільних. Партизани знайшли штаб невідомої військової частини РФ

"Партизани вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

За даними підпілля, офіцери намагалися використовувати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку.

"Щодня фіксуємо розміщення 2-3 автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу", - зазначають в "Атеш".

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.