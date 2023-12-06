Оккупанты переодеваются в гражданских. Партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ

"Партизаны уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока еще неизвестной военной части в Евпатории", - говорится в сообщении.

По данным подполья, офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи.

"Каждый день фиксируем размещение 2-3 автомобиля на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба", - отмечают в "Атеш".

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.