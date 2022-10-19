Окупанти перетворили Богородичне на село-привид: відео

"Богородичне - одне з численних сіл Донеччини, понівечених росіянами", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, активні бойові дії тривали тут навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації. За цей час воно було повністю знищене, там не лишилося жодної цілої будівлі.

"Тепер це село-привид. Єдине, що залишається після росіян - це руїни та гори сміття", - додав очільник області.