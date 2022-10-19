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Окупанти перетворили Богородичне на село-привид: відео

Фото: Окупанти перетворили Богородичне на село-привид (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти перетворили Богородичне (Донецька область) на село-привид. Тепер там не лишилося жодної цілої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Богородичне - одне з численних сіл Донеччини, понівечених росіянами", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, активні бойові дії тривали тут навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації. За цей час воно було повністю знищене, там не лишилося жодної цілої будівлі.

"Тепер це село-привид. Єдине, що залишається після росіян - це руїни та гори сміття", - додав очільник області.

Нагадаємо, що українські військові 12 вересня звільнили Богородичне Донецької області.

Раніше стало відомо, що сьогодні бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області.

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