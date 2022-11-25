Окупанти перешкоджають роботі співробітників Запорізької АЕС: подробиці Генштабу

Російські війська продовжують перешкоджати роботі працівників Запорізької АЕС. Фахівців не допускають до робочих місць через відмову співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Також там окупанти шукають порожні вільні будинки для розквартування особового складу.

Крім того, у Херсонській області у населеному пункті Чаплинка росіяни шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обмежують доступ представників МАГАТЕ до пошкоджених об'єктів Запорізької атомної електростанції після обстрілу, приховуючи таким чином свідчення своїх злочинів. При цьому окупанти намагаються звинуватити в обстрілі Україну.

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