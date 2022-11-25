Оккупанты препятствуют работе сотрудников Запорожской АЭС: подробности от Генштаба

Российские войска продолжают препятствовать работе сотрудников Запорожской АЭС. Специалистов не допускают к рабочим местам из-за отказа сотрудничать с захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наданные Генштаба ВСУ .

Также там оккупанты ищут пустые свобожные дома для расквартирования личного состава.

Кроме того, в Херсонской области в населенном пункте Чаплинка россияне ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные ограничивают доступ представителей МАГАТЭ к поврежденным объектам Запорожской атомной электростанции после обстрелов, скрывая таким образом свидетельства своих преступлений. При этом оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину.

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