Окупанти обмежили доступ МАГАТЕ до об'єктів Запорізької АЕС

Російські військові обмежують доступ представників МАГАТЕ до пошкоджених об'єктів Запорізької атомної електростанції після обстрілів, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів. При цьому окупанти намагаються звинуватити в обстрілах Україну.

За даними МАГАТЕ, рівень радіації на станції залишається нормальним, а повідомлень про жертви не надходило. Проте, як наголосив очільник агентства Рафаель Гроссі, обстріли були скоєні у небезпечній близькості від об'єктів ядерної безпеки. Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ на місці повідомила, що пошкоджена інфраструктура включала будівлю для зберігання радіоактивних відходів і сховищ, системи ставків-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів і міст до іншого реактора, допоміжні будівлі.

"Україна ледве уникла катастрофи під час бойових дій на вихідних, які сколихнули найбільшу в Європі атомну електростанцію шквалом снарядів, деякі з яких впали біля реакторів і пошкодили будівлю сховища радіоактивних відходів", - повідомили в МАГАТЕ.

У неділю Гроссі заявив, що група експертів планує провести оцінку сьогодні, 21 листопада, але російський "Росенергоатом" заявив, що будуть встановлені обмеження на те, що група може інспектувати. Однак Гроссі наголосив, що той, хто стріляв по станції, йшов на великий ризик і ризикував життям багатьох людей.

"Ми говоримо про метри, а не про кілометри. Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", - заявив генеральний директор агентства вчора пізно ввечері, описуючи ситуацію як "близький виклик".

Неодноразові обстріли станції під час війни викликали занепокоєння міжнародної спільноти щодо серйозної катастрофи в країні, яка постраждала від найгіршої ядерної аварії у світі - аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Відповідь Росії на її військові невдачі включає шквал ракетних ударів, багато з яких робляться по енергетичних об’єктах, через що велика частина України залишилася без електрики з настанням зими та падінням температури нижче нуля. Гроссі у розмовах зі світовими лідерами підтвердив необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.