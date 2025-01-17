Окупанти перекинули на Запоріжжя додаткові сили Росгвардії: в ЦНС розкрили причину

Росіяни шукають серед жителів окупованих районів Запорізької області громадян, які допомагають українським захисникам протидіяти загарбникам.

"Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах", - розповіли в Центрі.

За даними ЦНС, в підконтрольних районах Запорізької області через страх диверсій та інших партизанських дій противник збільшив кількість перевірок, а також було обмежено вільне пересування місцевого населення.

"Зокрема, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - йдеться в публікації.

У цьому контексті в Центрі звернулися до мешканців окупованого міста Василівка з проханням заради безпеки "за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій!"

Місто Василівка на карті DeepState станом на 17 січня (фото: скрін deepstatemap.live)

Також ЦНС просить українців бути пильними та за можливості надавати інформацію щодо розміщення ворога для подальшого ефективного ураження на анонімний чат-бот ресурсу за посиланням https://t.me/official_sprotyv_bot.