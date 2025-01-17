Окупанти перекинули на Запоріжжя додаткові сили Росгвардії: в ЦНС розкрили причину

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники посилюють обмеження на пересування місцевих жителів та збільшують перевірки в рамках "контрдиверсійних" заходів. Було зафіксоване перекидання в регіон також додаткових сил Росгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву (ЦНС).
Росіяни шукають серед жителів окупованих районів Запорізької області громадян, які допомагають українським захисникам протидіяти загарбникам.
"Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах", - розповіли в Центрі.
За даними ЦНС, в підконтрольних районах Запорізької області через страх диверсій та інших партизанських дій противник збільшив кількість перевірок, а також було обмежено вільне пересування місцевого населення.
"Зокрема, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - йдеться в публікації.
У цьому контексті в Центрі звернулися до мешканців окупованого міста Василівка з проханням заради безпеки "за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій!"
Місто Василівка на карті DeepState станом на 17 січня (фото: скрін deepstatemap.live)
Також ЦНС просить українців бути пильними та за можливості надавати інформацію щодо розміщення ворога для подальшого ефективного ураження на анонімний чат-бот ресурсу за посиланням https://t.me/official_sprotyv_bot.
Нагадаємо, наприкінці грудня через масові випадки дезертирства черед солдатів РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог також відправив у регіон додаткові сили Росгвардії, які також виконували роль загороджувальних загонів.
Влітку у ЦНС констатували, що в окупованому Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах.
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