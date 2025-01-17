Оккупанты перебросили на Запорожье дополнительные силы Росгвардии: в ЦНС раскрыли причину

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики усиливают ограничения на передвижение местных жителей и увеличивают проверки в рамках "контрдиверсионных" мероприятий. Была зафиксирована переброска в регион также дополнительных сил Росгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Россияне ищут среди жителей оккупированных районов Запорожской области граждан, которые помогают украинским защитникам противодействовать захватчикам.
"Враг боится передачи Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах", - рассказали в Центре.
По данным ЦНС, в подконтрольных районах Запорожской области из-за страха диверсий и других партизанских действий противник увеличил количество проверок, а также было ограничено свободное передвижение местного населения.
"В частности, россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, для проведения выборочных проверок", - говорится в публикации.
В этом контексте в Центре обратились к жителям оккупированного города Васильевка с просьбой ради безопасности "по возможности покинуть громаду на период возможного обострения боевых действий!"
Город Васильевка на карте DeepState по состоянию на 17 января (фото: скрин deepstatemap.live)
Также ЦНС просит украинцев быть бдительными и по возможности предоставлять информацию о размещении врага для дальнейшего эффективного поражения на анонимный чат-бот ресурса по ссылке https://t.me/official_sprotyv_bot.
Напомним, в конце декабря из-за массовых случаев дезертирства среди солдат РФ на временно оккупированных территориях Херсонской области враг также отправил в регион дополнительные силы Росгвардии, которые также выполняли роль заградительных отрядов.
Летом в ЦНС констатировали, что в оккупированном Крыму россияне усилили проверки населения из-за успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.