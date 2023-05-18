ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты перебросили под Каховку дополнительные силы, - Генштаб

Новина українською →
Каховка, Четверг 18 мая 2023 18:34
Оккупанты перебросили под Каховку дополнительные силы, - Генштаб Фото: россияне опрокинули дополнительные силы под Каховку (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На сегодня, 16 мая, в отдельные населенные пункты Каховского района Херсонской области прибыла живая сила противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в доме, где проживают мирные жители.

"Возмущающимся людям угрожают выселением", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что кафиры продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Запорожской области паспортизацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса