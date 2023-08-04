Окупанти перекинули бійців Росгвардії в Маріуполь, - Андрющенко

В Маріуполь прибуло підкріплення Росгвардії. Значне збільшення особового складу.пов'язано з виявлення руху опору в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполь прибуло підкріплення Росгвардії. Значне збільшення особового складу. За нашою інформацією - проведення посилених заходів щодо виявлення руху опору в Маріуполі (з районом) та Бердянську (з районом). Базуються в Кальміуському районі", - повідомив радник.

Він також зазначив, що сьогодні росіяни везли у великої кількості вантажівки на лафетах з пошкодженими колесами в бік Новоазовська з напряму Бердянську.

"Чи то наслідки саботажу Приазовського Спротиву по всіх ділянках, чи то вдала робота ЗСУ невідомо, але сам по собі факт цікавий. Вперше фіксуємо вантажівки на лафетах", - пояснив він.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами та місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті.

Окрім того, у місці ефективно працюють українські партизани. Так, 29 липня вони провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі.

Під час операції група "Ї" Маріупольського спротиву знешкодила три одиниці військових вантажівок, завдала значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів та вивела з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракону".

Нещодавно стало відомо про те, що ворог посилює контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Планують шукати українців, які допомагають ЗСУ.

Ми також писали, що днями у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

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