Оккупанты перебросили бойцов Росгвардии в Мариуполь, - Андрющенко

В Мариуполь прибыло подкрепление Росгвардии. Значительное увеличение личного состава связано с обнаружением движения сопротивления в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполь прибыло подкрепление Росгвардии. Значительное увеличение личного состава. По нашей информации - проведение усиленных мероприятий по выявлению движения сопротивления в Мариуполе (с районом) и Бердянске (с районом). Базируются в Кальмиусском районе", - сообщил советник.

Он также отметил, что сегодня россияне везли в большом количестве грузовики на лафетах с поврежденными колесами в сторону Новоазовска из Бердянска.

"То ли последствия саботажа Приазовского Сопротивления по всем участкам, то ли удачная работа ВСУ неизвестно, но сам по себе факт интересен. Впервые фиксируем грузовики на лафетах", - объяснил он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь и район был оккупирован еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения там своих военных сил и техники.

ВСУ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами и местам расположения личного состава россиян в захваченном городе.

Кроме того, на месте эффективно работают украинские партизаны. Так, 29 июля они провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе.

Во время операции группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три единицы военных грузовиков, нанесла значительные повреждения зданию, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Недавно стало известно о том, что враг ужесточает контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Планируют искать украинцев, помогающих ВСУ.

Мы также писали, что на днях во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров, двое из них скончались.

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