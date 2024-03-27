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Окупанти перекидають велику кількість техніки з Маріуполя у бік Бердянська

Маріуполь, Середа 27 березня 2024 08:59
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Окупанти перекидають велику кількість техніки з Маріуполя у бік Бердянська Фото: техніка у великій кількості перекидається у бік Бердянська з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксується велике перекидання техніки у бік захопленого Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо велике перекидання техники в напрям Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії", - розповів він.

Попередньо, за його словами, пункт призначення Приморськ та Токмак Запорізької області.

"Останні тижні значно посилюють саме цей напрям як живою штурмовою силою, так інженерно-логістичними підрозділами", - зазначив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України.

До цього повідомлялося, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

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