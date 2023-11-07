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Окупанти перекидають спецтехніку для ремонту бойових знарядь у Євпаторії (фото)

Фото: окупанти перекидають спецтехніку для ремонту бойових знарядь у Євпаторії (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію "Товарна" в Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Серед цікавого - РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

 

На думку партизанів, Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку ЗС РФ, тому все частіше окупанти підвозять різні засоби для ремонту того, що залишилося.

Ситуація у Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. 

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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