Окупанти перекидають спецтехніку для ремонту бойових знарядь у Євпаторії (фото)

"Серед цікавого - РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

На думку партизанів, Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку ЗС РФ, тому все частіше окупанти підвозять різні засоби для ремонту того, що залишилося.

Ситуація у Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.