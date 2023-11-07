Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (фото)

Партизаны зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Среди интересного - РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники", - говорится в сообщении.
По мнению партизан, Силы обороны Украины систематично выводят из строя боевую технику ВС РФ, поэтому все чаще оккупанты подвозят различные средства для ремонта того, что осталось.
Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
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