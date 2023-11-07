Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (фото)

"Среди интересного - РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, Силы обороны Украины систематично выводят из строя боевую технику ВС РФ, поэтому все чаще оккупанты подвозят различные средства для ремонта того, что осталось.

Ситуация в Крыму

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.