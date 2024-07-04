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Окупанти перекидають резерви з Запорізької області на північ Донецької: що відомо

Фото: РФ перекидає резерви із Запорізької області на північ Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни перекидають резерви разом із боєкомплектом із Запорізької області через Маріуполь до Донецької. Тому є пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Два дні поспіль спостерігаємо пересування колонами живої сили з БК з Запорізької області через Маріуполь на північний напрям Донецької області", - розповів він.

Одночасно, за його даними окупанти поновили активне тренування ствольною артилерією на полігоні на північний схід від Маріуполя.

"Можемо стверджувати що росіяни почали активне перекидання резервів з півдня та активізували тренування для прискорення формування нових. З хороших новин, все вказує на відмову або перенесення по строках планів збільшення тиску на півдні. Тут все вирішує північ та чи вдасться росіянам мати результативність", - зазначив Андрющенко.

  

Не перше перекидання резервів РФ

Росія постійно перекидає через Маріуполь техніку, снаряди та живу силу на лінію фронту. Наприклад, днями загарбники перекидали свіжі ресурси в район Покровська та Торецька через Маріуполь.

Крім того, у березні російські війська перекидали резерви, щоб захопити Новомихайлівку Донецької області.

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