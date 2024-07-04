Окупанти перекидають резерви з Запорізької області на північ Донецької: що відомо

"Два дні поспіль спостерігаємо пересування колонами живої сили з БК з Запорізької області через Маріуполь на північний напрям Донецької області", - розповів він.

Одночасно, за його даними окупанти поновили активне тренування ствольною артилерією на полігоні на північний схід від Маріуполя.

"Можемо стверджувати що росіяни почали активне перекидання резервів з півдня та активізували тренування для прискорення формування нових. З хороших новин, все вказує на відмову або перенесення по строках планів збільшення тиску на півдні. Тут все вирішує північ та чи вдасться росіянам мати результативність", - зазначив Андрющенко.