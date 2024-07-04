Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области на север Донецкой: что известно

"Два дня подряд наблюдаем передвижение колоннами живой силы с БК из Запорожской области через Мариуполь на северное направление Донецкой области", - рассказал он.

Одновременно, по его данным, оккупанты возобновили активную тренировку ствольной артиллерией на полигоне к северо-востоку от Мариуполя.

"Можем утверждать, что россияне начали активную переброску резервов с юга и активизировали тренировки для ускорения формирования новых. Из хороших новостей, все указывает на отказ или перенос по срокам планов увеличения давления на юге. Здесь все решает север и удастся ли россиянам иметь результативность", - отметил Андрющенко.