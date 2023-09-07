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Російські окупанти перекидають резерви для оборони на південь України

Україна, Четвер 07 вересня 2023 13:21
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Російські окупанти перекидають резерви для оборони на південь України Фото: окупанти перекидають резерви для оборони через контрнаступ ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти перекидають сили з інших напрямків для ведення оборони на півдні, зокрема на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Шляхом перегрупування сил з інших напрямків та резервів підсилює (ворог, - ред.) підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках", - сказав він.

Крім того, за його словами, попри значні втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, намагається контратакувати на Бахмутському напрямку.

Ситуація на Запорізькому напрямку

22 серпня стало відомо, що українські захисники звільнили Роботіно Запорізької області. Буквально вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що звільнення Роботиного стало можливим завдяки одній групі підрозділу ЗСУ, яка складалася з 31 бійця. Вони 18 годин повзли мінними полями.

29 серпня спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти відступають у зв'язку з проривом ЗСУ їхньої лінії оборони на Запорізькому напрямі. 31 серпня стало відомо, що ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога на Мелітопольському напрямку.

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