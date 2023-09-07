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Российские оккупанты перебрасывают резервы для обороны на юг Украины

Украина, Четверг 07 сентября 2023 13:21
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Российские оккупанты перебрасывают резервы для обороны на юг Украины Фото: оккупанты перебрасывают резервы для обороны из-за контрнаступления ВСУ на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге, в частности на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Путем перегруппировки сил по другим направлениям и резервам (враг, - ред.) усиливает подразделения, ведущие оборонные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях", - сказал он.

Кроме того, по его словам, вопреки значительным потерям, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытается контратаковать на Бахмутском направлении.

Ситуация на Запорожском направлении

22 августа стало известно, что украинские защитники освободили Работино Запорожской области. Буквально вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря одной группе подразделения ВСУ, которая состояла из 31 бойца. Они 18 часов ползли минными полями.

29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты отступают в связи с прорывом ВСУ их линии обороны на Запорожском направлении. А 31 августа стало известно, что ВСУ продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении.

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