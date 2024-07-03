Окупанти перекидають резерви з Маріуполя в бік Торецька та Покровська (відео)

"У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, в бік Торецька та Покровська", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в міськраді, окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу.

"Нарощують сили у місті та навколишніх селищах. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом", - додають у прес-службі.