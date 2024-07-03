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Оккупанты перебрасывают резервы из Мариуполя в сторону Торецка и Покровска (видео)

Фото: резервы в сторону Торецка и Покровска перебрасывает РФ из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают насыщать фронт новыми резервами. В частности, перебрасывают свежие ресурсы в район Покровска и Торецка через Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение военных колонн россиян. Резервы перебрасываются с Бердянского направления на север Донецкой области. В частности, в сторону Торецка и Покровска", - говорится в сообщении.

Как отмечают в горсовете, оккупанты продолжают превращать Мариупольское направление в военную базу.

"Наращивают силы в городе и окрестных поселках. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом", - добавляют в пресс-службе.

Ситуация на Торецком направлении

По данным Генштаба на 3 июля, российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг концентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, РФ может использовать давление на Торецк для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки.

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Российская ФедерацияМариупольПокровскВойна в Украине