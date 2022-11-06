Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара, - радник мера Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка .

За його словами, вже другий день через місто в бік Донецька рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою.

"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Однак, судячи з плачу "воєнкорів", це не дуже допомагає", - написав Андрющенко.