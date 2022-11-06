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Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара, - радник мера Маріуполя

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 21:19
Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара, - радник мера Маріуполя Фото: активний рух російських військових свідчить про перекидання підкріплення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти перекидають підкріплення у район Вугледара Донецької області, оскільки зазнають там великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вже другий день через місто в бік Донецька рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою.

"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Однак, судячи з плачу "воєнкорів", це не дуже допомагає", - написав Андрющенко.

Раніше повідомлялось, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території і зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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