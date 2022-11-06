Оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара, - советник мэра Мариуполя
Оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара Донецкой области, поскольку несут там большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, уже второй день через город в сторону Донецка двигаются огромные колонны с боекомплектом и живой силой.
"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю перебрасывают подкрепление в этом направлении. Однако, судя по плачам "военкоров", это не очень помогает", - написал Андрющенко.
Ранее сообщалось, что противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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