Окупанти перекидають нові сили під Бахмут, а ЗСУ витісняють РФ в районі Вербового

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

"У той же час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у цих районах, а також в районах Богданівки, Хромового та Іванівського", - розповів спікер.

Крім того, через катастрофічні втрати російські окупанти перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.

Мелітопольський напрямок

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції.

"Крок за кроком витісняють ворога в районі Вербового", - додав Ковальов.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня здійснив понад 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Сєверного, Невельського та Первомайського Донецької області.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальний та оборонних дій на кількох напрямках. Своєю чергою, РФ зосередила 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.