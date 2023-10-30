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Оккупанты перекидывают новые силы под Бахмут, а ВСУ вытесняют РФ в районе Вербового

Фото: ВСУ вытесняют РФ в районе Вербового Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные вытесняют врага в районе Вербового Запорожской области. Кроме того, у ВСУ есть успехи восточнее Клещиевки и Андреевки, несмотря на то, что враг перебрасывает в район Бахмута новые резервы из-за значительных потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута. У ВСУ успехи восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

"В то же время оккупанты предприняли более 50 неудачных попыток на прошлой неделе восстановить утраченное положение в этих районах, а также в районах Богдановки, Хромового и Ивановского", - рассказал спикер.

Кроме того, из-за катастрофических потерь российские оккупанты перекидывают на это направление дополнительные подразделения.

Мелитопольское направление

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции.

"Шаг за шагом вытесняют врага в районе Вербового", - добавил Ковалев.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник продолжает наступательные действия в районе Авдеевки, где в течение недели предпринял более 80 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Северного, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонных действий по нескольким направлениям. В свою очередь, РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

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