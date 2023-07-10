UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в пастці. Сирський заявив, що ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль

Фото: Бахмут Донецької області беруть українські військові під вогневий контроль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмуті Донецької області, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - розповів він.

Крім того, за словами Сирського, робота продовжується біля Бахмута та на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - додав він.

Генерал також показав, як аеророзвідка виявила позицію росіян з ПТУРом і воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Ситуація біля Бахмута Донецької області

Раніше Сирський розповідав, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, сили оборони продовжують витісняти ворога біля Клищіївки.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

При цьому за п'ять днів на звільнених околицях Бахмута вдалося ексгумувати понад 80 тіл. Більшість із них - росіяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутЗбройні сили України