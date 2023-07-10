Окупанти в пастці. Сирський заявив, що ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - розповів він.

Крім того, за словами Сирського, робота продовжується біля Бахмута та на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - додав він.

Генерал також показав, як аеророзвідка виявила позицію росіян з ПТУРом і воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Ситуація біля Бахмута Донецької області

Раніше Сирський розповідав, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, сили оборони продовжують витісняти ворога біля Клищіївки.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

При цьому за п'ять днів на звільнених околицях Бахмута вдалося ексгумувати понад 80 тіл. Більшість із них - росіяни.