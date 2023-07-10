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Оккупанты в ловушке. Сырский заявил, что ВСУ берут Бахмут под огневой контроль

Фото: Бахмут Донецкой области берут украинские военные под огневой контроль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", - рассказал он.

Кроме того, по словам Сырского, работа продолжается у Бахмута и на Бахмутском направлении.

"На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - добавил он.

Генерал также показал, как аэроразведка выявила позицию россиян с ПТУРом и воины 77 отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян.

Ситуация возле Бахмута Донецкой области

Ранее Сырский рассказывал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, силы обороны продолжают оттеснять врага возле Клищиевки.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.

При этом, за пять дней на освобожденных окрестностях Бахмута удалось эксгумировать более 80 тел. Большинство из них - россияне.

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